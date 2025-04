Baw się modą! Odważ się wypróbować nowe fasony ubrań i dodatków. Tym razem namawiamy was do kupienia nowych butów. Najlepiej wybrać model, który jest mody w tym sezonie - mokasyny, trampki slip-on, sandałki na obcasie czy baleriny z wydłużonym noskiem. To odmłodzi i odświeży twój wizerunek!

Modne buty na lato 2015:

1. Delikatne szpilki

Teraz projektanci stawiają na bardzo cienkie szpilki, z ostro zakończonym czubkiem. Dzięki temu buty są bardzo kobiece i seksowne. Kto będzie dobrze w nich wyglądał? Idealne dla kobiet o filigranowej figurze i szczupłych nogach.

2. Ażurowe botki

Kiedy kilka sezonów temu na pokazach pojawiły się botki z odkrytymi palcami, było to dużym modowym wydarzeniem. Teraz to absolutny must-have każdej fashionistki. Dobrze wyglądają do wąskich spodni i mini. Uwaga: skracają optycznie nogi!

3. Mokasyny

Wydawać by się mogło, że ten model butów nie ma nie wspólnego ze światowymi wybiegami. Projektanci zmienili jednak ich podeszwę na bardziej sportową. Dzięki temu nabrały nowego oryginalnego charakteru. W nowej formie nosi się je do dżinsów, prostych garniturów i ołówkowych spódnic.

4. Sandały z grubymi paskami

Wraz z powrotem mody z lat 70. pojawiły się sandały na grubych paskach również charakterystyczne dla tego okresu. Idealne do wzorzystych sukienek typu hippi i szerokich spodni. Niestety taki model butów muszą uważać panie o masywnych nogach.

5. Trampki slip on

Czyli popularne "wsuwki"! W tym sezonie zdecydowanie wygrywają z klasycznymi tenisówkami. Ich cechą charakterystyczną są gumkami po bokach, które trzymają stopę. Ten model butów pasuje do przecieranych dżinsów, rozkloszowanych spódnic i luźnych szortów. Jednym słowem do wyboru do koloru!

6. Baleriny z czubkiem

Modne są również i te z okrągłymi noskami, ale w tym sezonie zdecydowanie wygrywa szpic. Takie baleriny dodają strojowi zdecydowanego charakteru. Wysmuklają stopę, a przez to całą nogę. Odpowiednie na każdą okazję: do eleganckiego garnituru, luźnych dżinsów i małej czarnej.

Więcej modnych propozycji na lato 2015:

