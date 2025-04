Lakierki były przeznaczone niegdyś tylko na wyjątkowe wyjścia, teraz to doskonały dodatek do codziennych stylizacji. W sklepach znajdziecie mnóstwo pomysłów na buty płaskie i te na obcasie z lakierowanej skóry, które każdemu lookowi nadadzą mocniejszego charakteru. Wszystko to, co tygryski lubią najbardziej...?

Reklama

Modne lakierki na jesienne i zimowe dni

Buty z lakierowanej skóry wyglądają wyjątkowo nie tylko na wielkie wyjścia, mokasyny, czy oxfordki w tym rodzaju sprawdzą się również do pracy, czy do szkoły. Łatwo się je stylizuje, bo są na tyle ekstrawaganckie, że pasować będą niemal do wszystkiego. W naszym zestawieniu znajdziecie najróżniejsze modele od tych na płaskiej podeszwie, przez słupek, a na szpilce kończąc. Podobają się wam buty w tym stylu?

Reklama

Więcej modnych butów z jesienno-zimowych kolekcji:

Przegląd kaloszy z jesiennych kolekcji

Modne buty z kolekcji Mel by Melissa

Buty za kolano są wielkim hitem - przegląd