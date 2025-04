Doskonale wiemy, że za oknem panują upały, a my pokazujemy wam buty na chłodną jesień, ale niestety moda i trendy rządzą się własnymi prawami. Więc nie powinien dziwić was fakt, że przeglądając oferty popularnych sieciówek czuć, że okres jesienno-zimowy zbliża się do nas wielkimi krokami. Dlatego może warto pomyśleć już o ubraniach i dodatkach na ten okres. Dobrym początkiem może okazać się wybór odpowiednich butów. Tym bardziej że dzisiaj wybrałyśmy dla was 19 par, które będą hitem nadchodzącego sezonie.

Modne buty na jesień 2015

Jesień 2015 upłynie pod znakiem fantazyjnych obcasów. Im będą dziwniejsze, tym lepiej - transparentne, bogato zdobione, asymetryczne - wszystkie chwyty dozwolone. Silnym trendem są również bogate zdobienia. Najmodniejsze buty sezonu powinny być wysadzane kamieniami i cyrkoniami, zdobione cekinami lub brokatem, a do tego jeszcze mieć ozdobne hafty.

Mimo to nie zapominamy o frędzlach, które zostają z nam na kolejny sezon. Nowością są natomiast wiązania - nie ma znaczenia, czy to będzie rzemyk przewiązany wokół kostki, czy ekstrawagancka aplikacja na kozakach - ważne, aby się coś działo. Nie mogłyśmy się również powstrzymać i dorzuciłyśmy do dzisiejszego zestawienia kilka klasycznych modeli, które są przecież modne w każdym sezonie.

