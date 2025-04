Przed nami ubłagane upały, a w sklepach wciąż trwają wyprzedaże. Jednak wiele z was na pewno zastanawia się już, co będzie modne jesienią 2014. Mamy zatem dla was przegląd butów z najnowszych kolekcji popularnych brandów. Możecie wśród nich znaleźć nie tyle wymarzone modele, co zobaczyć, czy buty które już macie w swojej szafie pasować będą i na nadchodzące sezony.

Modne buty na jesień 2014

W naszym przeglądzie znalazły się kochane przez wiele gumowe buty Melissa. Marka w jesiennym sezonie proponuje kolaboracyjne modele zaprojektowane przez Jasona Wu, Vivienne Westwood i Karla Lagerfelda. Oprócz tego w łaski wracają ciężkie buty w stylu Timberland oraz klasyczne w zimnych sezonach botki i czółenka w stonowanych kolorach. Hitem są pastele, które nawet jesienią i zimą będą najmodniejsze!

