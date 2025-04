Brogsy to eleganckie buty, które wpisują się w najnowsze trendy. Brogsy (brogues) to charakterystyczne buty męskie z perforacjami na noskach, czyli dziurkach ułożonymi w pewien półkolisty kształt. Jednak jak to w modzie - nic nie ginie i kreatorzy zapożyczyli te eleganckie obuwie do mody damskiej. Dlatego teraz mamy dla was coś, co przyda się na przełom sezonów.

Modne borgsy na jesień 2014

Półbuty w tym stylu doskonale sprawdzą się niemal przez cały rok. Są wygodne i ultra modne. Świetnie pasują zarówno do dżinsów i chinosów, jak i sukienek i szortów. Można je nosić do gołych nóg, a w chłodniejsze dni w połączeniu z rajstopami i spodniami. Aktualnie model ten występuje w kolekcjach kilku marek, tj. Asos, H&M, Dr. Martens, Vagabond i Neovision.

