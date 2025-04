Baleriny to od lat niezbędnik kobiet w każdym wieku. Co sezon większość marek przygotowuje całe kolekcje, wśród których każda z nas może znaleźć coś dla siebie. Tym razem wybrałyśmy się na poszukiwania najciekawszych naszym zdaniem modeli, które dostępne są w polskich sklepach i za pośrednictwem internetu. Zobaczcie zatem, które modele baletek zachwyciły nas w tym sezonie.

Modne baleriny wiosna-lato 2015

Wybrałyśmy wyjątkowe modele z pachnącej gumy od Mel by Melissa, ale także szałowe baleriny z tego materiału, które znajdziecie w ofercie Zalando.pl. Oprócz tego postawiłyśmy na kilka designerskich modeli projektu Michaela Korsa, Teda Bakera, czy Rachel Zoe. A na koniec coś z polską metką, czyli urocze baleriny z wiosenno-letniej kolekcji Loft37. W naszej galerii znajdziecie również baletki marek: F&F, Venezia, New Look i Hego's Milano.

