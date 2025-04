Apaszka to dodatek, który wiosną i latem pomoże uratować nam wiele stylizacji, które już wypróbowałyśmy wcześniej. Odświeżą, urozmaicą i nadadzą nowego, modowego smaczku starym zestawom. Na wybiegach u Dolce & Gabbana i Gucci można było zobaczyć wiele sposobów na ich noszenie. Wybrałyśmy 8, które uznałyśmy za najciekawsze.

Jak nosić apaszki - moda na wiosnę 2016

Projektanci proponują niezliczoną liczbę pomysłów na stylizacje z apaszką. Kolorowe szaliczki możemy wiązać jak opaski lub ozdabiać nimi wysokiego koka. Oprócz tego proponują nosić je w ekstrawagancki sposób wiążąc je z kokardą na boku lub owijać nimi całą głowę - jak gwiazdy Hollywood w latach 50.

|Od lewej: Dolce & Gabbana i Gucci - fot. FREE|

Projektanci wpadli również na pomysł by nosić je zawiązane z tyłu na wielką kokardę lub w orientalnym stylu jak turban. Wszystkie sposoby wydają się ekstrawaganckie jednak na pewno będą wyglądać niezmiernie stylowo.

Apaszki zawiązane na głowie będą wyglądać świetnie nie tylko w stylizacjach na co dzień, ale i do pracy. A w zależności od wzoru pasować będą do wszystkiego od czarnych total looków po iście wiosenne, kolorowe zestawy. I jak? Skusicie się na ten trend w nadchodzących sezonach?

