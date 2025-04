Przed wami najnowsze trendy na wiosnę i lato. Jakie kolczyki i naszyjniki są najmodniejsze? Przejrzałyśmy setki zdjęć z pokazów topowych stolic mody. Okazało się, że kilka tendencji wyszło na prowadzenie. Jakie?

1. Naszyjnik z wykrzyknikiem

Wciąż hitem są masywne naszyjniki. Przerysowane, wielkie i ekscentryczne. Pisałyśmy już o ostatecznej śmierci minimalizmu - ten trend tylko nas w tym utwierdza. Znajdujemy je niemal na każdym wybiegu od Chanel i Givenchy po Alexisa Mabille'a, Moschino i Dsquared2.

Od lewej: Chanel i Alexis Mabille - fot. FREE

2. Odważne kolczyki

Wiosna i lato to zabawa modą. Ekstrawagancja na najwyższym poziomie. Oprócz ogromnych naszyjników hitem będą równie zauważalne kolczyki. Zabawne, ale także te w stylu lat 80. Najlepiej wyglądać będą w kontraście do stonowanej stylizacji. Bo przecież, co za dużo to nie zdrowo. Prawda?

Te kolory będą hitem wiosny i lata

Od lewej: Dolce & Gabbana, Laura Biagiotti - fot. FREE

3. Minerały

Oprócz mody - na bogato - hitem wiosny i lata jest biżuteria zrobiona z kamieni półszlachetnych, krzemieni i kryształów. Pewnego rodzaju powrót do korzeni... ludzkości. Toporne, nieoszlifowane - boskie! Wyjątkowe propozycje w tym klimacie mogłyśmy oglądać na wybiegach: Christopher Kane'a, Stelli McCartney, Marni i Givenchy.

Od lewej: Christopher Kane, Givenchy - fot. FREE

4. Naramienniki

Jeśli bransoletka to tylko masywna... i ta na całym ramieniu. Tak, okazuje się, że nie warto mieć umiaru. A w szczególności w ozdobach, biżuterii. Bransolety naramienniki pokazali na swoich pokazach m.in. Louis Vuitton i Loewe. Może spodobają ci się też bransoletki kolorowe?

Te wzory będą modne wiosną i latem

Od lewej: Area, Ann Demeulemeester - fot. FREE

5. Cienki choker

Cienkie tasiemki to kontrast dla totalnego szaleństwa maksymalizmu, który zawładnął ostatnio modą. Chokery, bo tak je nazywamy, były modne już od jakiegoś czasu. Jednak wiosną najmodniejsze są ich cieniutkie wersje. Takie jak na wybiegach u: Celine, Diora czy Daizy Shely.

Od lewej: Dior, Daizy Shely - fot. FREE

6. Nausznice

Okazuje się, że nausznice, które miały odejść do lamusa, powracają! I to z nową jakością... czyli ekstrawagancją. Ozdoby na uszach muszą być po prostu widoczne. Takie właśnie zdanie mają m.in. Saint Laurent, Maison Margiela czy siostry Rodarte.

Od lewej: Jesus del Pozo, Rodarte - fot. FREE

7. Na bogato

Dla tych, które kochają diamenty, mamy coś wyjątkowego. Projektanci, jak niegdyś pani Chanel, rozkochali się na nowo w sztucznej biżuterii. Brylanty, rubiny - oby rzucało się w oczy. Komu przypadnie do gustu ten look? Propozycje w tym stylu znajdziecie na pokazach: Moschino, Gucci czy Bottega Veneta. Może to inspiracja dla biżuterii ślubnej?

Od lewej: Moschino, Chanel - fot. FREE

8. W wersji solo

Jeśli nie odważycie się założyć wielkich kolczyków, to może chociaż jeden? Tak, to właśnie jeden z najgorętszych trendów sezonu wiosenno-letniego. Doskonały do wakacyjnych stylizacji. Chociaż jesteśmy przekonane, że na ulicach polskich miast znajdzie się mnóstwo kobiet, które odważą się na ten trend.

Od lewej: Chanel, Agnes B - fot. FREE

9. Krucyfiksy

Wielki powrót krzyża! Pamiętacie? Kilka sezonów temu wszyscy nosili krzyżyki na szyjach, w uszach, na rękach... Teraz tendencja ta wraca i to z potrojoną siłą - jak wszystko w wiosenno-letnim okresie. W tym trendzie rozkochali się m.in. duety Dolce & Gabbana oraz Dsquared2.