"Projektowanie to emocje" pod takim hasłem Michał Szulc, znany i ceniony projektant mody, rozpoczyna współpracę z marką Wojas. Przedłużeniem jego ostatniej, jubileuszowej kolekcji "Hold the rivers" na sezon jesień/zima 2015/2016 jest linia skórzanych kozaków Michał Szulc for Wojas.

Michał Szulc dla Wojas - Polki express

Głębokie czernie i minimalizm, będące znakiem rozpoznawczym ostatniej kolekcji pojawiają się również w projektach butów. W podobnej, klasycznej czarno-białej tonacji utrzymany jest również film, który delikatnie uchyla rąbek tajemnicy i pozwala zajrzeć za kulisy współpracy Michała Szulca z marką Wojas. Za zdjęcia do filmu odpowiedzialny jest Artur Cieślakowski. Zobaczcie efekt tej kolaboracji już teraz!

Zainspirujcie się gotowymi zestawami:



