Metaliczne torby pojawiają się w modzie co jakiś czas, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Do tej pory jednak nie zyskały miana "must-have"... Co, nie ukrywamy, dziwi nas, bo wbrew pozorom złote i srebrne pasują do wszystkiego!

Metaliczne torebki zamiast biżuterii

Wiele kobiet nie zdecydowałoby się na metaliczną torbę do noszenia na co dzień... Powód? Kolory złoty i srebrny kojarzą nam się bardziej z wielkimi wyjściami... Nic bardziej mylnego. Metaliczne torby można nosić tak samo, jak nosimy duże bransolety, kolczyki, czy maksymalne naszyjniki... Odwagi! Wybrałyśmy dla was metaliczne torby w najmodniejszych modelach.

Zobaczcie 20 modeli, które znalazłyśmy w sklepach: