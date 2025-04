Martensy, w których dr Klaus Märtens wprowadził innowacyjne rozwiązania ortopedyczne, jednak nie tylko to jest ich wielkim plusem. Buty Dr Martens to jeden z największych hitów sezonu, początkowo modne były w latach 70. i 80. w kręgach subkulturowych - skinheadów i punków, potem w latach 90. przejęli je grunge'owcy, by aktualnie nosiły je największe fashionistki świata.

Modne Martensy są hitem jesieni i zimy

Są wygodne, modne, a marka oprócz klasycznych modeli proponuje dziesiątki wzorów dla dzieci, kobiet i facetów. A w malutkich, lakierowanych Martensach chodzi nawet córeczka Kim Kardashian North West.

Aktualnie Martensy nosimy do wszystkiego, do sukienek, dżinsów i szortów, jako ekstrawagancki dodatek do codziennego stroju. Dla nas bomba! A jak wam się podobają?

