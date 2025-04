Małgorzata Socha dla Tous lato 2014

Kolekcja Back to The Origins. Pure Tous to kolekcja marki na lato 2014. W obiektywie Aldony Karczmarczyk widzimy kobiecą, radosną i energetyczną Małgorzatę Sochę, która jako wieloletnia ambasadorka marki idealnie utożsamia ducha i wartości Tous. Widzimy ją w wielu wersjach. Od eleganckiej i wyrafinowanej, po szaloną - rockową.

Najnowsza, letnia kolekcja Tous - Back to The Origins to powrót do źródeł, korzeni tej hiszpańskiej marki słynącej z modnych dodatków. Podróż do wnętrza, aby na nowo odkryć esencję i ją reinterpretować. Dzięki nowym projektom marka zabiera nas do samych początków, do czystej klasyki, którą odkrywamy na nowo i łączy z tym co modernistyczne. Najnowsza linia biżuterii oraz torebek jest inspirowana wcześniejszymi projektami marki, którym nadano nowy wizerunek.

Zajrzyjcie do galerii z nową kampanią Tous z Małgorzatą Sochą: