Malala Yousafzai, która w 2014 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla to najmłodsza laureatka tego wyróżnienia w historii. 18-latka to aktywistka, która 4 lata temu została postrzelona w głowę i szyję przez Talibów, którym nie odpowiadała jej działalność na rzecz edukacji - przede wszystkim dziewcząt. Malala od lat jest symbolem walki o lepszy byt dzieci za co została uhonorowana niezliczoną ilością nagród i wyróżnień.

Laureatka Nobla projektantką mody?

Teraz wraz ze słynną marką Toms (od ultra wygodnych szmacianych butów, które od lat są hitem), stworzyła wspólny projekt. Jest nim szalik, z którego całkowity dochód marka Toms przekaże na fundację Malali. Zebrane pieniądze mają zagwarantować jak największej ilości dziewczynek 12-letnią edukację.

Szalik Malala Fund x TOMS ozdobiony jest tradycyjnymi islamskimi wzorami a także cytatem młodej noblistki "One child, one teacher, one book and one pen can change the world." (tłum. "Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jednak książka są w stanie zmienić świat."). Koszt szalika to $48 czyli ok. 200 złotych. Można go zakupić za pośrednictwem strony internetowej Toms.com.

