Mako wiosna-lato 2016

Mamy dla was nową kampanię reklamową polskiej marki, która wiosną proponuje piękną kolekcję dodatków. Torebki i buty Mako to na pewno świetne rozwiązanie na zbliżające się sezony. Oprócz klasycznych opcji na co dzień projektantki przygotowały również kilka ekstrawaganckich hitów,

Kolekcja Mako na wiosnę i lato 2016

Wiosenno-letnia kolekcja toreb i butów Mako po raz kolejny zachwyca wyjątkowymi formami i najlepszej jakości, miękką skórą. Niebanalne, ale ponadczasowe fasony i świetne wykonanie to znaki rozpoznawcze tego polskiego brandu.

W kolekcji znajdziemy wiele mocnych akcentów - surowe shopper bags, torby z długimi, sięgającymi niemal kolan frędzlami, rockowe botki czy seksowne, czerwone szpilki. Szał!

fot. serwis prasowy Mako

Autorami zdjęć są Agnieszka Kulesza i Łukasz Pik - czołowy duet polskich fotografów mody. Przed ich obiektywem pozowała piękna Karina Taranowicz.

