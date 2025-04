Przywiązujesz wagę do szczegółów? W takim razie koniecznie musisz mieć lustrzane okulary przeciwsłoneczne. To jeden z hitów lata 2014.

Okulary przeciwsłoneczne lato 2014

W sieciówkach pojawiło się wiele modeli i kolorów okularów z lustrzanymi szkłami. Od przeźroczystych lenonek aż po klasyczne muchy. Do wyboru do koloru, każda z was znajdzie model dopasowany do osobowości i stylu życia.

Jak doskonale wiecie akcesoria potrafią zmienić charakter całej stylizacji! Dodatkowo są sygnałem, że orientujecie się w najnowszych trendach.

Zerówki z najnowszych kolekcji

Kocie okulary przeciwsłoneczne

Kultowe lenonki

1 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Topshop, cena, ok. 80 zł

2 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, River Island, cena, ok. 70 zł

3 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, River Island, cena, ok. 65 zł

4 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Topshop, cena, ok. 80 zł

5 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Bershka, cena, ok. 69,90 zł

6 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, River Island, cena, ok. 50 zł

7 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Topshop, cena, ok. 50 zł

8 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, House of Holland, cena, ok. 550 zł

9 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Topshop, cena, ok. 80 zł

10 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, New Look, cena, ok. 25 zł

11 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, New Look, cena, ok. 25 zł

12 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, New Look, cena, ok. 25 zł

13 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, River Island, cena, ok. 70 zł

14 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Bershka, cena, ok. 39,90 zł

15 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Topshop, cena, ok. 90 zł

16 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Le Specs, cena, ok. 200 zł

17 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Roland Mouret, cena, ok. 900 zł

18 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Ray-Ban, cena, ok. 780 zł

19 z 20 Okulary przeciwsłoneczne, Topshop, cena, ok. 90 zł