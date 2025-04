To, że luksusowe ubrania i dodatki z metkami wielkich domów mody są drogie wszyscy wiedzą. Jednak chyba nie każda z was zdaje sobie sprawę - jak bardzo drogie. Przed wami zestawienie kilkudziesięciu rzeczy z aktualnych kolekcji takich domów mody, jak: Lanvin, Saint Laurent, Alexander McQueen, czy Victoria Beckham. Czy domyślacie się ile może kosztować naszyjnik Versace, czy dżinsy Balmain?

Reklama

Luksusowe ubrania i dodatki w horrendalnych cenach

Ku naszej rozpaczy, za oryginalne okulary przeciwsłoneczne bliźniaczek Olsen, a raczej ich marki The Row to koszt ok. 5,000 złotych, zaś tiulowa sukienka Lanvin kosztuje ponad 16,000 złotych. W naszej galerii znajdziesz więcej ultra drogich dodatków i ciuchów, które mimo swoich wygórowanych cen chciałybyśmy posiadać - marzenie ściętej głowy! Jednak na pewno nie skusimy się na podróbki. Dlatego następnym razem kiedy zobaczycie dziewczynę z torebką Chanel, zastanówcie się, czy wydałaby na nią 16,000 złotych...?

Reklama

Więcej modnych dodatków:

Buty projektu Macieja Zienia

55 modeli torebek na wiosnę

Te dodatki to must-have sezonu

Zajrzyjcie do galerii z luksusowymi ubraniami i dodatkami: