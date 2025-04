Buty dla kobiet to zawsze ważny element garderoby dlatego zawsze sprawia nam przyjemność pisanie o nich. Tym razem na warsztat wzięłyśmy mocny trend jakim jest lakierowana skóra. Materiał wyglądający jak lateks lub mocno błyszcząca skóra występuje również na ubraniach. Jednak jesienią i zimą najbardziej ją widać właśnie w kontekście butów.

Lakierki są stylowe i wyglądają bardzo ekstrawagancko. W sklepach znajdziecie zarówno płaskie mokasyny (tych jest najwięcej), ale również eleganckie szpilki, botki i kozaki. Pamiętajcie, że świetnie wyglądać będą w lookach z dżinsami jak i wieczorowych zestawach.

|Od lewej: Marques ' Almeida, Aquilano.Rimondi - fot. FREE|



Uwaga!

Lakierowana skóra wymaga wyjątkowej dbałości. Widać na niej skazy bardziej niż na tradycyjnej jej wersji. Kupując lakierki musicie się uzbroić w specjalne specyfiki do jej konserwacji.

1 z 17 Lakierowane buty Wittchen, cena ok. 699 zł

2 z 17 Lakierowane buty Tally Weijl, cena ok. 169 zł

3 z 17 Lakierowane buty Tally Weijl, cena ok. 149 zł

4 z 17 Lakierowane buty Loft37, cena ok. 550 zł

5 z 17 Lakierowane buty Loft37, cena ok. 600 zł

7 z 17 Lakierowane buty New Look, cena ok. 169 zł

8 z 17 Lakierowane buty Wittchen, cena ok. 489 zł

9 z 17 Lakierowane buty Zara, cena ok. 119 zł

10 z 17 Lakierowane buty H&M, cena ok. 499 zł

11 z 17 Lakierowane buty Mango, cena ok. 119 zł

12 z 17 Lakierowane buty Zara, cena ok. 239 zł

13 z 17 Lakierowane buty Loft37, cena ok. 550 zł

14 z 17 Lakierowane buty Mango, cena ok. 199 zł

15 z 17 Lakierowane buty Wittchen, cena ok. 699 zł

16 z 17 Lakierowane buty New Look, cena ok. 149 zł