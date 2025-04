La Vita e Bella to najnowsza kolekcja torebek od Sabriny Pilewicz symbolizująca kobietę spełnioną. Charakteryzuje ją pozytywny egoizm. To kobieta pewna siebie, osiągająca cele „step by step”. To także często spełniona zawodowo matka - tak jak piękna Kamila Szczawińska, która została ambasadorką kolekcji i występuje w sesji ze swoją córeczką Kalinką.

Co wyróżnia kolekcję

Torebki z kolekcja La Vita e Bella, podobnie jak wszystkie pozostałe, to modele inspirowane włoskimi miastami. Najnowsza linia różni się jednak, od wcześniejszych - jest ultraminimalistyczna.

Każdą z torebek charakteryzuje architektoniczna konstrukcja, sygnowane są subtelnym logo. Wszystkie wykonane z naturalnej, licowej skóry pochodzącej z najlepszych włoskich garbarni. Prostota i architektoniczna precyzja, to znaki rozpoznawcze projektantki.