Co sezon w sklepach znajdziecie mnóstwo modeli kozaków. Najlepiej zimą wybierać te najwygodniejsze bo pogoda może być zdradliwa. W związku z tym mamy dla was redakcyjny przegląd kozaków na słupku. Buty w tym stylu nie tylko będą wygodne, ale również stabilne. A do tego nasza sylwetka będzie prezentować się o wiele lepiej niż w płaskich butach.

Kozaki na słupku z zimowych kolekcji

Ponadto buty na słupku wpisują się w najnowsze trendy. A dokładnie w styl lat 70. W sklepach znajdziecie zarówno ultra wysokie modele za kolano jak i klasycznie do połowy łydki. W tym sezonie projektanci zaszaleli z obcasami. Wiele modeli wyróżnia się ozdobnymi słupkami - coś dla miłośniczek niecodziennego stylu.

|Od lewej: Chloe, Au Jour le Jour - fot. FREE|



Kozaki damskie do połowy łydki na grubym obcasie pojawiały się w niezliczonej ilości pokazów. Od Mediolanu aż po Nowy Jork. Na wybiegach można było zobaczyć wariacje na ich temat. W sklepach dostępnych w Polsce znajdziecie jednak bardziej zachowawcze ich wersje.

Kourtney Kardashian wearing Stuart Weitzman Highland Boots $769 @kourtneykardash @stuartweitzman Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Shoes of Celebrities (@shoesofcelebrities) 2 Lis, 2015 o 12:11 PST

Gwiazdy również gustują w butach w tym stylu. Na zdjęciu powyżej widzicie Kourtney Kardashian (siostrę Kim), w ultra wysokich kozakach Stuarta Weitzmana. Połączenie z bluzą okazuje się szałowe! Nowoczesna wersja lat 90. sprawdza się niemal za każdym razem.

