Jesteśmy prawie pewne, że wiele z was nie wyobraża sobie bez nich sezonu jesienno-zimowego. Jednak znalezienie modelu, które spełnia wszystkie wymagania, jest bardzo dużym wyzwaniem. Aby ułatwić wam odnalezienie wymarzonego modelu, przygotowałyśmy subiektywne zestawienie najładniejszych kozaków z najnowszych kolekcji. Jesteście ciekawe, jakie fasony się w nim znalazły? Zajrzyjcie do naszej galerii poniżej!

Reklama

Modne kozaki na płaskiej podeszwie - jesień 2015

Zapewne już wiele z was wie o naszej słabości do klasycznych i ponadczasowych rzeczy. Dlatego nie będzie dla was wielkim zaskoczeniem, że takie modele królują w naszym przeglądzie. Jesteśmy zdania, że jedynie w takie rzeczy warto inwestować - będą nam służyły przez kilka sezonów i mamy gwarancje, że nie wyjdą z mody.

Przeglądając oferty popularnych sklepów sieciowych i internetowych, udało się nam znaleźć aż 17 par kozaków, na które warto zwrócić uwagę. Naszym zdecydowanym faworytem są eleganckie oficerki w koniakowym kolorze z kolekcji marki Prima Moda. Będą pasowały do większości jesienno-zimowych stylizacji. Doskonale sprawdzą się w duecie z rurkami i ciepłą parką, ale dobrze wypadną również z jesienną sukienką czy spódnicą. Musimy je mieć!

Reklama

Więcej modnych dodatków na jesień 2015:

16 par botków na płaskiej podeszwie

Hit sezonu - botki z frędzlami

14 najładniejszych torebek z jesiennych kolekcji