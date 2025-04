Kozaki za kolano są ultra seksowne i pasują do niezliczonej ilości stylizacji. Świetnie wyglądać będą do look na co dzień z dżinsowymi rurkami, na wieczór do sukienki maxi czy na imprezę z miniówką. Buty w tym stylu lansują nie tylko projektanci, ale i gwiazdy, które coraz częściej się w nich pokazują. W modę tę inwestują również znane sieciówki. Bo tak jak w rok temu trudno było znaleźć maxi kozaki w popularnych sklepach tak w tym sezonie nie ma z tym najmniejszego problemu.

Modne kozaki do uda na jesień i zimę

Wcześniej wspomniane celebrytki noszą buty w tym stylu już od dłuższego czasu. Ich największą fanką jest Kim Kardashian, która nosi je zarówno na co dzień jak i na czerwony dywan. Na ostatnim rozdaniu nagród MTV Miley Cyrus zaprezentowała total look od Versace. Kwintesencja współczesnej ekstrawagancji. Zaś Emily Ratajkowski założyła kozaki za kolano do długiej sukienki - wyglądała elegancko i seksownie.

W naszej galerii znajdziecie damskie kozaki za kolano zarówno na szpilce jak i na płaskiej podeszwie. Są tam też modele na platformie i na słupku. Cenowo jednak zaczynają się od ok. 250 złotych. Nasze wybrane modele pochodzą z kolekcji takich marek jak: H&M, River Island, Topshop, New Look, Zalando.pl, Zara i Mango.



