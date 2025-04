Jesteś na etapie kompletowania sylwestrowej stylizacji? A może masz w szafie świetną sukienkę i zastanawiasz się, jaka kopertówka będzie do niej pasowała? W tym roku postawcie na coś szalonego, przykuwającego wzrok i błyszczącego. Sylwester to doskonała okazja do szaleństw i modowych eksperymentów!

Ekstrawaganckie kopertówki na Sylwestra 2016

Już wiele razy pisałyśmy, że torebka to bardzo ważny element kobiecej stylizacji. Jest zawsze przysłowiową wisienką na torcie! Dlatego tym razem chcemy was namówić do czegoś odważniejszego - okrągła, z zabawnym napisem, zdobiona cekinami lub futerkiem. Co wy na to?

Tym razem w naszym zestawieniu znalazły się boskie mini torebki, które będą idealne na tę wyjątkową noc. W galerii pojawiły się głównie modele, które wypatrzyłyśmy w popularnych sieciówkach. Jednak nie mogłyśmy się oprzeć i w ramach ciekawostki dodałyśmy również kilka propozycji z górnej półki - Kenzo i Kotur. Zresztą propozycja tej drugiej marki jest naszą ulubioną. Co o niej myślicie? Jest warta swojej ceny?

