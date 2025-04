W konkursie nagrodzone zostają:



Reklama

III miejsce

Paulina K, Ropczyce

II miejsce

Kinga W, Rybnik

I miejsce

Bożena M, Piotrków Trybunalski

Gratulujemy!

Gwen Stefani jest nie tylko gwiazdą sceny muzycznej, lecz także zdolną projektantką. Do tej pory tworzyła dla marek takich jak L.A.M.B., Harajuku Lovers i DWP. Gwen Stefani zaprojektowała nową linię akcesoriów GX by Gwen Stefani. Do tej pory była ona dostępna wyłącznie dla amerykańskich fanek mody. Jednak kolekcja wiosna/lato 2015 jest już w sprzedaży - ekskluzywnie w Zalando.



Zainspiruj się nią, weź udział w konkursie i wygraj niesamowite buty z kolekcji GX by Gwen Stefani.

Nagrody

Na autorów najciekawszych prac czekają vouchery na buty do Zalando.pl:

1 nagroda pierwszego stopnia – voucher o wartości 700 PLN

1 nagroda drugiego stopnia – voucher o wartości 500 PLN

1 nagroda trzeciego stopnia – voucher o wartości 300 PLN

Zadanie konkursowe

Wykaż się kreatywnością i pokaż nam, jak bardzo chcesz zdobyć wymarzone buty. Zrób kolaż, zdjęcie albo filmik, inspirując się stylem Gwen Stefani. Pracę konkursową prześlij na adres mailowy: zalando@polki.pl

Jaka jest GX by Gwen Stefani?

W projektach dominuje etno, punk, inspiracje modą uliczną i latami 90. Dzięki nietypowym printom, neonowym kolorom i ciekawym połączeniom klasycznej czerni z bielą na pewno nie pozostaniesz niezauważona. Te odważne i kolorowe projekty to idealna propozycja na nadchodzącą wiosnę. Zainspiruj się nimi!

Kolekcja jest kolorowa, modna i ma charakter. Zamysłem linii GX jest stworzenie produktu wysokiej jakości, który po prostu masz ochotę założyć, przy okazji nie przepłacając za niego.

- mówi sama artystka

W galerii znajdującej się poniżej znajdziecie modele butów GX by Gwen Stefani dostępne na Zalando.pl

Konkurs będzie trwał w dniach od 09.03.2015 do 22.03.2015 r.

Reklama

Regulamin konkursu