Walizka w którą pakujemy rzeczy na wakacyjny wyjazd jest równie ważna jak jej zawartość. Bez wątpienia musi być stylowa i pojemna. Zobaczcie jakie modele wypatrzyłyśmy w sklepach.

Kolorowe walizki

W naszym zestawieniu znajdziecie walizki na kółkach. Dzięki temu nie będziecie musiały cały czas jej nosić. Jeżeli chodzi o kolory to producenci zadbali o gusta każdego. Możecie znaleźć torby czarne, czerwone, turkusowe, żółte, różowe, pomarańczowe czy beżowe. Jeżeli kolor to dla was za mało wybierzcie wersję zdobioną fantazyjnymi wzorami.

Zajrzyjcie do naszej galerii z modnymi walizkami: