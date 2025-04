Projektantki LOFT37 - Paulina Ada Kalińska i Joanna Trepka we współpracy z Fundacją Reksio imienia Heleny i Lechosława Marszałków stworzyły limitowaną kolekcję „LOFT37 LOVES REKSIO”. Buty i torebki z wizerunkiem kultowego REKSIA trafią do sklepów dzisiaj - 9 marca. My jako pierwsze pokazujemy wam całą kolekcję a także ceny!

Reklama

Loft37 Loves Reksio

Reksio to nasza ulubiona bajka. Nasze dzieci go oglądają i jestem przekonana, że ich dzieci też polubią tego psiaka. Po prostu kochamy REKSIA. - Reksio to symbol naszego dzieciństwa. Żeby przyszłe pokolenia również miały możliwość jego poznania potrzebna jest cyfrowa wersja REKSIA. Stąd pomysł na kolekcję, z której część pieniędzy zostanie przekazana na ten właśnie cel.

- mówią projektantki

fot. Loft37

Czy wiecie, że...

Reksio, jak każdy z nas wie jest niedużym kundelkiem, o jasnej sierści z jedną ugrową łatką na oku i uchu, a drugą na grzbiecie. Jest nieobojętny na krzywdę innych, zwłaszcza bezbronnych zwierząt, a owej wrażliwości uczy kolejne pokolenia najmłodszych widzów, którzy nie wyobrażają sobie bez niego swojego dzieciństwa. Kreskówka z tym mądrym psiakiem powstawała w latach 1967-1990 w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

Wygraj boskie buty z kolekjcji Loft3 Loves Reksio

Kolekcja „LOFT37 LOVES REKSIO” składa się z 5 modeli butów oraz 3 modeli toreb. Projektantki postawiły na odcienie szarości, czerni oraz modnej w tym sezonie fuksji. W sklepach znajdziemy klasyki (wysokie szpilki, wygodne trampki za kostkę, botki peep toe na obcasie, loafersy oraz modny model czółenek na trójkątnym obcasie). Oprócz tego 3 modele toreb z motywem Reksia. Zobaczcie je w naszej galerii.

Reklama

A to ciekawe...

Od teraz nie pierzemy swoich dżinsów?! 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o Zoolander 2 My je nosimy a faceci tego nienawidzą