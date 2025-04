Reklama

Elixa – marka od lat kojarzona z elegancją i nowoczesnością– znów nie zawodzi swoich wielbicieli, prezentując nowe projekty biżuterii i zegarków. To nie tylko dodatki na wyjątkowe okazje - to prawdziwa manifestacja pewności siebie, atrakcyjności i świadomości własnej wartości. Przenieśmy się razem do tego fascynującego świata, gdzie biżuteria staje się wyrazem osobowości.

Biżuteryjne dopełnienie



Elixa, znana z wyjątkowych zegarków, poszerzyła swoją ofertę o biżuterię, tworząc doskonałe dopełnienie swoich kolekcji. Historia marki Elixa jest opowieścią o wyjątkowej ewolucji, która zaczęła się od zegarków i szybko przeniosła się na obszar biżuterii. To marka, która od samego początku zdobyła serce kobiet swoim niezwykłym designem i doskonałą jakością. Biżuteria Elixa to wyraziste wzornictwo, odważne i bezkompromisowe, mocno osadzone w aktualnych trendach, a jednocześnie zachowująca unikatowy charakter. Dzięki temu biżuteria i zegarki Elixa doskonale ze sobą współgrają, tworząc kompletny i harmonijny wyraz osobistego stylu i klasy.

Inspirująca biżuteria Apart i współpraca z Top Model



W 12 edycji programu "Top Model" marka Apart - długoletni partner show, także towarzyszy uczestnikom podczas wielu modelingowych wyzwań. W jednym z odcinków nagrodą za zwycięstwo w zadaniu specjalnym był udział w kampanii wizerunkowej dla marki Elixa. Zwyciężczynią konkurencji okazała się Natalia Węgrzynowska, która zaprezentowała biżuteryjne nowości i zegarki marki Elixa. Sesję zrealizowano w nadmorskich plenerach Chorwacji, a także na jachcie z logo Elixa.

Kolekcja przedstawiona w tej jesiennej odsłonie zachwyca efektownymi kolczykami, unikatowymi naszyjnikami i bransoletkami, które odzwierciedlają motyw mocnego łańcucha oraz inne inspirujące elementy, takie jak kulki, gwiazdki i księżyc. Biżuteria doskonale komponuje się z zegarkami Elixa, oferując minimalistyczne i bardziej dekoracyjne modele, które pozwalają wyrazić własny styl. Ta kolekcja manifestuje pewność siebie i przyciąga uwagę. Doskonale nada się jako podstawa uroczystych (np. świątecznych) stylizacji, ale jej wyjątkowe formy i kolory staną się idealnym zwieńczeniem codziennych, wyrazistych outfitów. Sprawdź sama.

Oryginalna biżuteria Elixa - sprawdź nasze hity

Szukasz biżuterii eleganckiej, a jednocześnie rzucającej się w oczy? Elixa to wybór dla ciebie! Kolekcja jest niezwykle stylowa, a jednocześnie przyciąga wzrok wszystkich dookoła!

Kolczyki ze stali szlachetnej z emalią

To stylowe, dwukolorowe kolczyki o artystycznej formie. Będą zwracać uwagę wszystkich nie tylko formą, ale i ponadczasowym stylem. Skomponuj je z elegancką sukienką, albo po prostu botkami, jeansami, białym t-shirtem i klasyczną czarną marynarką. Niezależnie od zestawienia - zrobisz prawdziwą furorę.

Naszyjnik ze stali szlachetnej z kryształami - gwiazda



Naszyjnik z zawieszką w formie gwiazdki z kryształkami doda ci szyku na weselu, świątecznym przyjęciu czy podczas firmowej imprezy. Podobnie jak inne elementy biżuterii marki Elixa także i ten naszyjnik bez problemu dopasujesz do codziennych stylizacji - również w ramach sportowej elegancji, jak i gdy wybierasz się na wielkie wyjście. Połącz naszyjnik z kolczykami z tej samej serii, aby dopełnić dzieła.

Smartwatch ze stali szlachetnej

Elegancki, klasyczny, a jednocześnie nowoczesny - smartwatch z logo Elixa to idealny dodatek wiele okazji. Załóż go do świątecznej stylizacji, albo skomponuj ze sportową. Ciesz się designem i wysoką funkcjonalnością zegarka.

Kolczyki ze stali szlachetnej z perłami

Gustowne, efektowne, a jednocześnie lekkie i wygodne w noszeniu. Dopełnią odświętny outfit, dodając mu jeszcze więcej szyku, ale będą “kropką nad i” w codziennej stylizacji do pracy, albo na kawę z koleżanką. Te kolczyki wyrażą osobowość i dodadzą pewności siebie.

Naszyjnik ze stali szlachetnej z cyrkonią - Księżyc

Naszyjnik "Księżyc" to wyjątkowy dodatek. Prezentuje się elegancko i ponadczasowo, co sprawia, że pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i bardziej wyjątkowych okoliczności. Zawieszka w kształcie księżyca to idealny wybór dla osób ceniących sobie klasykę i subtelność.

