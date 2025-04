Od kilku sezonów w modzie jest biżuteria XXL. Po masywnych naszyjnikach i pierścionkach przyszedł czas na duże i bogato zdobione kolczyki. Im większe, tym lepsze!

Kolczyki XXL hitem sezonu!

W sklepach znajdziecie bardzo duży wybór kolczyków. Możecie wybierać między biżuterią w stylu barokowym, zdobioną połyskującymi szkiełkami, kamieniami, perłami i metalowymi elementami. W modnie nadal jest styl boho, a co za tym idzie również dodatki. Nam bardzo podoba się biżuteria z frędzlami i chwostami.

Wybierając tak charakterystyczną biżuterię warto zrezygnować z innych dodatków. Nosimy je wieczorem do minimalistycznych i monochromatycznych stylizacji lub na co dzień do jednolitych, przylegających swetrów i golfów. My jesteśmy zdania, że dzięki nim nawet codzienne zestawy zyskają szczyptę wieczorowej elegancji.

