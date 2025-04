Kocie okulary są wciąż hitem. Ten kobiecy model rodem z lat 50. powrócił do nas na dobre. I słusznie, bo po modzie na wielkie muchy i okualary w stylu Wayfarer potrzebowałyśmy czegoś delikatniejszego i ultra kobiecego. W sklepach w całej Polsce znajdziecie mnóstwo modeli, których ceny zaczynają się od ok. 29 złotych. W naszej galerii znalazły się również te droższe - z logotypami największych domów mody na świecie.

Kocie okulary - to jest to!

Charakteryzują je wyciągnięte do góry oprawki w kształcie łezki, które pasować będą do niemal każdego typu urody. W zależności od wielkości szkieł można dobrać do siebie odpowiedni model. W popularnych sieciówkach dostępne są również "przerysowane" w formie okulary przeciwsłoneczne z zabawnymi aplikacjami. Tak jak chociażby te z nowej kolekcji Katy Perry dla brytyjskiej marki Claire's.

Zajrzyjcie do naszej galerii z kocimi okularami na lato 2014: