Wiosną i latem klapki damskie to must-have. Projektanci się w nich bez granic zakochali. Od Prady i Chloe przez Alexandra Wanga i Marni, a na Stelli McCartney kończąc. Buty, które niekiedy przypominają te ortopedyczne są ultra modne, a do tego wyprofilowana podeszwa to doskonałe rozwiązanie dla tych, które oprócz dobrego wyglądu chcą zadbać też o zdrową postawę.

Klapki damskie - które najmodniejsze?

W tym rok hitem są płaskie klapki i modele na koturnie. Moda zaczerpnięta z lat 70. to świetne rozwiązanie dla tych, które cenią sobie wygodę i chcą również dodać sobie kilka centymetrów. W sieciówkach pojawiły się również jeansowe klapki damskie.

W sklepach w całej Polsce znajdziecie mnóstwo modeli, spośród których wybierzecie coś dla siebie. Które z was przekonają się do tego typu obuwia? A które nie dadzą się namówić?

