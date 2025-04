Jak zwykle nasza redakcja dostarcza wam newsów modowych z pierwszej ręki. Tym razem zobaczycie u nas unikatowe, nigdzie wcześniej nie publikowane zdjęcia najnowszej kolekcji Kazar na wiosnę i lato 2016. Obowiązujące w tym sezonie trendy niosą ze sobą dużo dobrej energii, której potrzebujemy po szarej i burej zimie. Think Pink, Red Hot, Blue Monday, Dream Catcher to tylko część tego, co znajdzie odzwierciedlenie już za chwilę na naszych ulicach.

Kazar wiosna-lato 2016

Elegancja, szyk i jednocześnie niezwykła wygoda, to tylko niektóre z cech charakterystycznych dla kolekcji tej marki. Biel, złoto, soczysta fuksja, pomarańcza, motywy azteckie, kolor nieba, dżins, czy afrykańska egzotyka, to trendy dominujące wśród propozycji dla kobiet.

fot. serwis prasowy Kazar

W ramach każdego trendu marka oferuje eleganckie szpilki, baleriny, sandały, klapki oraz wygodne półbuty w sportowym stylu a do nich dopasowane do nich dodatki, takie jak paski i torebki.

PS. Ponadto w kolekcji nie zabrakło najmodniejszych w tym sezonie małych torebek, tzw. „mini bags”, dedykowanych modnym kobietom, podążających za najnowszymi światowymi trendami.

