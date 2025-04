Film wprowadzający w klimat kolekcji budzi dreszcz emocji. Zyskał rozgłos w sieci i zebrał gromkie brawa jako wyjątkowy i unikalny teaser. Już teraz możemy go zobaczyć na ekranach wybranych kin w całej Polsce. My także nie mogliśmy się oprzeć i oto jest! Zapraszamy Was na krótką ucztę filmową.

W poszukiwaniu filmowych klimatów, postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć samej jesienno-zimowej kolekcji Kazar. Nowa propozycja to przemyślana kompilacja trendów, wysmakowanej elegancji i ekskluzywnego stylu. Wyselekcjonowane najwyższej jakości materiały, nowoczesny design i dopracowane detale stworzyły kolekcję, w której każda kobieta poczuje się autentycznie i wyjątkowo.

Nowa jesienno-zimowa propozycja inspiruje bogatą kolorystyką: wyrafinowanymi odcieniami zieleni, zmysłowym burgundem i esencjonalną czerwienią. Szlachetnej kolorystyce towarzyszy modny design. W tym sezonie Kazar znów postawił na seksapil i pewność siebie. Na uwagę zasługują smukłe noski pointed toe, pojawiające się w czółenkach, botkach i kozakach, które oznaczają powrót kobiecości w modzie. Mocnym trendem są stabilne, słupkowe obcasy, dzięki którym można doświadczać komfortu na co dzień. Zaskakujące fasony mokasynów, półbutów, sztybletów i trzewików sprawdzą się w nonszalanckich stylizacjach inspirowanych modnym męskim stylem. Przykuwające wzrok zwierzęce printy i tłoczenia, które zajmują silne miejsce w modzie, można odnaleźć w unikalnej, odważnej linii butów i torebek. Tłoczenia imitujące krokodyla i boa rywalizują o wzrok z lśniącą naturalnym włosiem pony hair i kontrastowymi paskami zebry. Detale w postaci metalizowanych aplikacji, zapięć, dużych klamer i zamków, nadają wyrazisty charakter nie tylko butom i torebkom, ale całej jesiennej stylizacji.

Propozycja od Kazar to wyjątkowa kolekcja, która w każdym punkcie została zaprojektowana z myślą by akcentować kobiecość i unikalny styl. Jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej jesiennych inspiracji zapraszamy do obejrzenia kolekcji Kazar w pełnej odsłonie: www.kazar.com