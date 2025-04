Marka Claire's chwali się najnowszą kolaboracją - w końcu w modzie są wszelkiego rodzaju współprace projektanckie. Limitowana linia “PRISM”, bo o niej właśnie mowa stworzona została została przy współpracy z niezastąpioną Katy Perry.

„Produkty te zostały opracowane przeze mnie osobiście z myślą o Was. To moje ulubione przedmioty z wchodzącej do sklepów linii „Roar”. Ale to tylko początek tego, czego możecie się spodziewać w ramach mojej kolekcji PRISM. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Was wszystkich noszących dodatki z tej kolekcji na koncertach w ramach mojej trasy Prismatic World Tour!” - tak gwiazda komentowała prezentację pierwszych 5 elementów całej kolekcji.