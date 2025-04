Sabrina Pilewicz to jedna z najzdolniejszych projektantek mody w naszym kraju. Designerka jednak skupia swoją kreatywną siłę na dodatkach, w których wiedzie prym na naszym rynku. Nie bez powodu! Jej ręcznie robione torebki i akcesoria to do wielu lat must-have każdej fashionistki. Jej projekty cieszą się popularnością nie tylko wśród modnych Polek, ale również ogromnego tłumu gwiazd.

Z torebkami Sabriny Pilewicz można spotkać takie gwiazdy jak: Aleksandra Kwaśniewska, Kamila Szczawińska, Edyta Herbuś, Maria Niklińska, Marcelina Zawadzka, Paulina Krupińska, czy Paulina Smaszcz-Kurzajewska. A także znane szafiarki - Kasia Tusk, Macademian Girl i Charlize Mystery. Czy musimy mówić coś więcej...?

Aktualnie Sabrina Pilewicz wraz z fotograf Iza Grzybowską przygotowują nową kampanię reklamową promującą kolekcję toreb na nadchodzące sezony. Gwiazdą sesji została znana top modelka Kamila Szczawińska. Nasza redakcja specjalnie na zaproszenie projektantki pojawiła się na planie by obserwować kulisy powstawania nowej kampanii. A musimy zdradzić, że nowe torby Sabriny mimo, że utrzymane w klasycznej dla niej formie zyskały nową jakość - ale o tym już wkrótce na Polki.pl!



Zobaczcie film z backstage kampanii reklamowej Sabriny Pilewicz:

