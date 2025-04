Żaden model zaprojektowanego z myślą o kobietach obuwia nie wywarł wcześniej takiego wpływu na popkulturę jak Freestyle Hi od Reebok. Pierwszy raz w historii pokuszono się o coś więcej, niż stworzenie po prostu mniejszej wersji męskich sneakersów. Był rok 1982 - na listach przebojów królował singiel "Eye of the Tiger" grupy Survivor, a kina pękały w szwach, w końcu wszyscy chcieli zobaczyć "E.T." w reżyserii Spielberga - kiedy niezbyt jeszcze znana firma Reebok zaczęła swoją niezwykłą historię...

Premierowa para Freestyle Hi różniła się nieco od późniejszego, najsłynniejszego wariantu - śnieżnobiałe, niskie tenisówki low-top na gumowej podeszwie ozdobiono niebieskim napisem Reebok i niewielką brytyjską flagą. Do roku 1984 model ten stanowił już ponad 50% wszystkich sprzedawanych butów tej marki. But ten projektowany jest do dziś. W sezonie jesień/zima 2014 pojawi się w aż 13 wariantach kolorystycznych. A co ciekawe ich ambasadorkami zostały modelki, które kochają zdrowy tryb życia - Kamila Szczawińska i Ola Kowal. Zobaczcie je obie w fantastycznej sesji zdjęciowej!

