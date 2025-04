Festiwale muzyczne startują już za chwilkę dlatego warto pomyśleć o odpowiedniej garderobie. Oczywiście biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pogody musimy szykować się na najgorsze. Albo nazywając rzeczy po imieniu - na deszczowe... Dlatego też kalosze będą dla nas zbawieniem! Podstawa festiwalowego looku, czyli wygodne, nieprzemakalne i modne buty z gumy.

Modne kalosze to festiwalowy must-have

Do naszego zestawienia trafiły modele z najnowszych, wiosenno-letnich kolekcji. Mamy zatem kultowe propozycje od brytyjskiej marki Hunter, szałowe Crocsy a także propozycje marek: Tretorn, River Island, Topshop i Kari. W aktualnych kolekcjach sklepy stawiają na florystyczne wzory, ale również pastele. Bez tych nie obejdziemy się w tym sezonie. Modne róże, pistacja, żółty, czy kwiatowe printy świetnie uzupełnią festiwalowy look.

Kalosze wiosną i latem 2015 nosimy do sukienek, dżinsowych rurek, szortów, spódniczek. Do dosłownie wszystkiego. Buty w tym stylu pasują zarówno do romantycznego looku jak i tego z rockowym zacięciem. W końcu na festiwalach muzycznych wszystkie (modowe), chwyty dozwolone! Zgadzacie się?

