Nie wiem czy widziałyście już ją w telewizji, ale my jesteśmy nią zachwycone. Piękna jak zawsze Julia Roberts w zabawnej reklamie włoskiej marki Calzedonia wypadła jak zwykle bezbłędnie. Cieszymy się, że aktorka i laureatka Oscara ponownie promuje ten brand. Przypominamy, że pierwszy raz wystąpiła w kampanii "Life is a Journey" w 2014 roku.

48-letnia Julia Roberts ponownie dla Calzedonii

Reklama powstawała w Los Angeles, rodzinnym mieście gwiazdy. Za reżyserię odpowiadał Grant Heslov (zdobywca Oscara za „Operację Argo”). Dzięki temu, że Heslov od lat przyjaźni się z aktorką potrafił idealnie współpracować z nią na planie. Reżyser, zapytany o to jak by opisał swoje doświadczenie przy kręceniu reklamy Calzedonia, odpowiedział, że była to „absolutna, wspaniała zabawa”.

fot. serwis prasowy Calzedonia

Do budowania scenariusza Grant Heslov zainspirował ideą, że ludzie są tak zakochani w produkcie, że nawet nie zdają sobie sprawy, że pomaga im Julia Roberts. Zdaniem reżysera gwiazda w roli sprzedawczyni była „piękna, pomocna, zabawna”. Spot nawiązuje klimatem do gatunku lekkiej komedii i toczy się wewnątrz specjalnie na tę okazję skonstruowanego sklepu Calzedonia. Dla nas bomba!

Zobaczcie więcej kadrów z planu zaglądając do naszej galerii.

