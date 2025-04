Chociaż za oknem aura niesprzyjająca to już za chwilę na nadejść fala upałów. Wierzymy w to z całego serca, a żeby przywołać lepszą pogodę stworzyłyśmy przegląd japonek z letnich kolekcji popularnych marek. Zajrzałyśmy do F&F, gdzie japonki na lato 2014 znajdziecie w cenach od 17 złotych, czy do H&M, gdzie klapki w tym stylu zaczynają się już od 19 złotych.

Modne japonki na lato 2014

Oprócz niedrogich sieciówek wybrałyśmy się również w poszukiwanie wyjątkowych modeli do słynnej, brazylijskiej marki Melissa, a raczej jej linii Mel Dreamed by Melissa. Oprócz gumowych i pachnącuch cudeniek, mamy dla was propozycje od Wranglera, Guessa i Tommiego Hilfigera. Mamy zatem nadzieję, że nasze zróżnicowane zestawienie dostarczy wam wystarczających inspiracji. Zajrzyjcie zatem do naszej galerii.

