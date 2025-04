Pewnie wiele z was nie myśli jeszcze o butach na sezon wiosenno-letni. A to błąd! Przecież warto kupić je na wyprzedażach. Baleriny, espadryle czy sandałki po jednym sezonie są do wyrzucenia, więc nie ma sensu przepłacać.

Modne buty z wyprzedaży!

Może trochę przesadziłyśmy z tym oszczędzaniem na butach. Oczywiście warto mieć w szafie kilka par butów, które są dobrej jakości. Dotyczy to klasycznych szpilek, kozaków czy wygodnych botków na płaskiej podeszwie. Jeżeli chodzi o typowo letnie i wiosenne buty, to jesteśmy zwolenniczkami kupowania obuwia przyzwoitej jakości, ale absolutnie bez przepłacania. Buty wykonane ze słomy (czytaj espadryle) i tak po jednym, góra dwóch sezonach będą do wyrzucenia. Potraktuj je jako modny dodatek, który będzie urozmaiceniem dla pozostałych elementów garderoby.

W ostatnim czasie naszą uwagę zwróciły buty (w ich ofercie dostępne są również torebki) marki Zign - znajdziecie ją na Zalando.pl. Większość modeli jest wykonana ze skóry, mają ciekawe fasony i są w całkiem przystępnych cenach - średnio ok. 300 zł.

