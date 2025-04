Tym razem Ula w łatwy sposób pokazuje wam jak wykonać modny wiosną i latem 2013 frędzlowany naszyjnik. Sprawdź jak prosto odmienisz look każdej swojej stylizacji - i to w niedrogo! Do dzieła DIY!

Reklama

Potrzebne będą:

Łańcuszek

4 odcinie muliny

Reklama

Krok po kroku:

Utnij kilkadziesiąt centymetrów muliny i obwiąż ją gęsto wokół palców ok 20 razy, Zwiąż motek w jednym miejscu. Kilkukrotnie owiń motek na górze, tak by połaczyć ze sobą wszystkie nitki Przymocuj frędzelki do łańcuszka, w równej odległości od siebie

Więcej filmów Uli znajdziesz na Oulala.pl