Świąteczne torebki i niedbale oklejony papier powinny przejść do lamusa mikołajkowych prezentów, a konkretnie ich opakowań! Dlaczego? Bo już na pierwszy rzut oka widać, jak dużo serca włożyliśmy w podarunek dla bliskiej osoby. Dlatego właśnie przychodzimy z pomocą! Zobacz instruktaż, jak wykonać proste i niebanalne opakowanie na wyjątkowy podarunek .

Nie ma nic milszego niż własnoręcznie wykonane cudeńka, które cieszą oczy i serce osoby obdarowywanej - nadając wyjątkowości danej chwili! Wbrew pozorom wykonanie własnoręcznego, unikatowego opakowania jest tańsze i szybsze niż zawożenie prezentu do osób, które wezmą od nas opłatę za standardowe wykonanie tegoż pakunku. Stanie w kolejce i tracenie czasu można zastąpić kupnem kilku ogólnie dostępnych produktów i wykonaniem czegoś własnoręcznie... Naprawdę nie musisz być uzdolniona plastycznie, wystarczy odrobina wrażliwości i mnóstwo serca! Zależnie od osoby obdarowywanej, możesz wykonać kilka genialnych opakowań i dodatków.

Papierowe kwiaty

Są idealne, by dodać je do każdego kobiecego prezentu! zapomnij o sztampowych kokardach czy gwiazdach! Teraz możesz opakować prezent jednolitym papierem, obwiązać sznurkiem i dołączyć do niego piękny duży kwiat. Jedynym brakującym elementem będzie drobny bilecik... który wypiszesz na końcu.

Papierowy kwiat

Papierowy kwiat

Aby go wykonać wystarczy przygotować cienki papier dowolnego koloru, solidniejszą nitkę oraz nożyczki.

Na początek składamy papier na zasadzie harmonijki tudzież wachlarzyka i nitką przewiązujemy jego środek. Następnie złożony papier przycinamy, półokrągle na obu jego końcach.

Fot. Esential packing blog

Złożony w pół powoli formujemy w płatki kwiatów. Gotowe! Teraz wystarczy przykleić kwiatek taśmą dwustronną i załączyć odpowiedni bilecik z imieniem lub życzeniami.

Dodatkowa rada: Kwiatek może zostać spryskany perfumą kwiatową, by pięknie pachniał.

Okrągłe opakowanie ze zdjęciem

Idealne na męskie prezenty, takie jak krawat. Jeśli jesteś łasuchem i posiadasz puszkę np. po chipsach, możesz jej nadać nowe życie i wykonać z niej opakowanie na prezent! Później może ono służyć jako pojemnik na cokolwiek. Oto prosty instruktaż.

Opakowanie na preznet

Opakowanie na preznet

Na początek należy starannie wyczyścić puszkę i osuszyć. Następnie wybieramy kolorową grafikę lub ulubione zdjęcie, które świetnie nada się na główny element ozdobny. Przygotuj również sztywniejszy papier, nożyczki (tudzież mały nożyk), klej oraz taśmę, która posłuży za kokardę. Na początek odmierzamy wysokość puszki oraz wystarczającą długość do oklejenia jej całego obwodu. Odrysowujemy miejsce na zdjęcie i wycinany. Fotografię oklejamy taśmą dwustronną po bokach oraz x-em przez środek. Naklejamy zdjęcie a klejem oklejmy ramkę od wewnętrznej strony i przyklejamy. Teraz jedynie doklejamy i dociskamy całość puszki. Na koniec odrysowujemy koło od wieczka i nacinamy je cztery razy - tak, by można było przełożyć przez nie wstążkę. Oklejamy wieczko i zawiązujemy kokardkę. Gotowe! Ten sposób daje nam nieograniczone możliwości zdobień!

Dodatkowa rada: Możesz również zastąpić kokardę papierowym kwiatkiem lub wybrać dekoracyjny papier do całości opakowania.

Dekoracje

Opakowania zdobione koronkowymi wstążeczkami i jednokolorowym papierem prezentują się wprost uroczo. Można również wykonać kilka dekoracji, które doczepisz do jednokolorowego pudełka. Możesz pomalować nawet po butach, obkleić innym papierem lub postawić na kupne, które można kupić za bardzo niską cenę.

Ozdobne pudełko

Ozdobne pudełko

Aby je wykonać, wystarczy ozdobny papier, nożyczki, klej oraz taśma na wzór koronki. Na początek wycinamy pasek papiery i składamy go na sposób harmonijkowy. Wycinamy dwa równe kołeczka z innego papieru dekoracyjnego. Następnie sklejamy na kształt koła naszą harmonijkę i naklejamy kołeczka po obu stronach - gotowe! Teraz możesz przykleić je do pudełka.

Dodatkowa rada: Tasiemkę koronkową możesz wykorzystać nie tylko jako wstążkę a ozdobnik, jak na załączonych zdjęciach.

Jeśli cenisz sobie ręcznie wykonane prezenty, zobacz inne nasze pomysły na wykonanie biżuterii, szalików, sukienek, ozdobnych botów i wielu innych!

