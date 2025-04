Czy wiesz, że z łatwością możesz wykonać piękny naszyjnik w domu? Wystarczy kilka dobrych pomysłów oraz zapał do pracy! Zobacz, jak wykonać kilka ciekawych propozycji biżuterii na nadchodzący sezon.

Biżuteria w wersji XXL jest zawsze w modzie! Możesz ją nosić do wszystkiego, a co najważniejsze wykonać ją naprawdę niewielkim kosztem!

Stara broszka, klipsy czy kolorowe piórka mogą przemienić się w koktajlowy pierścionek, modny naszyjnik lub nowe kolczyki. Dziewczyny z sieci są bardzo kreatywne, dlatego też ich pomysły są bardzo inspirujące i nowatorskie. Naprawdę niewiele trzeba, by stworzyć własną unikatową biżuterię dla siebie lub dla przyjaciółki. Przygotuj więc szczypce, pęsetę i zabierz się za wykonanie małych dzieł sztuki!

Koktajlowy pierścionek

Jest bardzo efektowny i doskonale wygląda nie tylko na dłoni, ale również rękawiczkach! W taki właśnie sposób styliści zaprezentowali duże pierścionki na pokazach zimowych tego roku!

Na początek wybierz klipsy, których kształt przypadł ci do gustu. W sklepach internetowych możesz zamówić specjalne pierścionki, do których przyczepiasz co chcesz. Do wyboru masz wersję prosta lub ozdobną, ze względu na to, że pierścionek jest duży możesz ze spokojnym sumieniem wybrać tańszą wersję (około 3 złotych sztuka). Następnie szczypcami odginamy zaczepkę klipsa, na płaska część tarczy pierścionka nakładamy dobry klej, dociskamy i odczekujemy około 5 minut. Gotowe!

Broszka i opaska z kwiatków

Kwiaty wykonane ze skrawków niepotrzebnych już materiałów są doskonałym rozwiązaniem dla wykreowania własnej opaski, broszki lub naszyjnika! Warto więc poznać kilka prostych sposobów, jak wykonać je własnoręcznie w domu.

Na początek przygotuj kilka materiałów, jednym z nich powinna być tania, ale efektowna organza. Pierwszy kwiatek jest bardzo prosty. Należy wyciąć koło, nicią w miarę blisko fastrygować kwiatek do wewnętrznej strony, gdy uzyskasz pożądany kształt i marszczenie zaszywasz szycie, lub robisz pętelkę, resztę nici ucinasz. Kolejny kwiatek można błyskawicznie wykonać z wstążki. Fastrygujemy wstążkę tak, by dzięki nici zaczęła się zwijać, gdy uzyskasz pożądany kształt zaszywasz brzegi i odcinasz końcówkę nici. Aby materiał wstążki nie strzępił się, lekko opal jego brzegi. Ostatni kwiatek jest wielowarstwowy. Aby go wykonać wytnij np. sześć kwadratów z orgazny, złóż je razem i przeszyj ich środki. Następnie wytnij równe koło i ponów czynność z mniejszymi lub większymi kwadratami. Na koniec wcinamy się w koło, tworząc płatki kwiatka, łaczymy oba, wykręcamy i zaszywamy. Gotowe!

Ozdobny naszyjnik

Jest idealny do prostego topu, sukienki czy sweterka. Natychmiast zmienia jego wygląd w wyjątkowe ubranie i, co istotne, jest banalnie prosty w wykonaniu!

Na początek wybieramy kwiaty, które można wykonać jak na powyższym przykładzie. Mogą być to również kokardki, stare ozdoby, piórka i wszystko to, co wykreuje twój własny unikatowy naszyjnik. Następnie układamy je na tkaninie filcowej i odrysowujemy np. mydłem kontur. Wycinamy podkład naszego naszyjnika i doszywamy do niego po obu stronach wstążki np. z organzy. Pamiętaj, by subtelnie opalić ich końcówki, by się nie strzępiły. Następnie ponownie układasz swoja kompozycję i ja doklejasz klejem do tkanin lub doszywasz. Gotowe!

