Szerokie paski to mocny trend, który z wybiegów i czerwonych dywanów łatwo można przełożyć na codzienność. 1 szeroki pasek sprawi, że kilka różnych stylizacji zmieni całkowicie swój wydźwięk. Zobaczcie zatem jakie mamy pomysły na noszenie szerokiego paska. Nasz inspiracje zaczerpnęłyśmy od najlepszych - Guy Laroche, Balmain, Versace i Roberto Cavalliego.

Jak nosić szeroki pasek?

Jak wcześniej wspomniałyśmy - wystarczy 1 pasek, który z łatwością znajdziecie w popularnych sieciówkach. We wszystkich przytoczonych przez nas przypadkach używamy go do podkreślenia talii.

Sukienkę, której od dawna nie nosimy możemy odświeżyć jeśli uzupełnimy ją paskiem - podobnie jak zrobiła to Jessica Biel. Niemal gorsetowa szerokość to może dla wielu przesada - jednak jest to zawsze jakaś opcja. Starą marynarkę, której krój nam od jakiegoś czasu nie odpowiada może wrócić w nasze łaski jeśli przepasamy ją w talii. Od razu będzie wyglądać supermodnie.

|Od lewej: Zosia Ślotała, Jada Pinkett-Smith, Jessica Biel - fot. ONS.pl|

Kolejny pomysłem jest szeroki sweter, tunika lub bluzka. Oversize przepasany szerokim paskiem będzie wyglądał świetnie nie tylko na co dzień, ale i na randce - odrobina nonszalancji. W ten sposób możemy wykończyć każdy look.

Spódnica w połączeniu z crop topem przedzielona pasem to pomysł zaczerpnięty z pokazu Roberto Cavalliego. Zaś kombinezon zyska nowe życie jeśli połączycie go z ozdobą w talii - pomysł również z pokazu Cavalliego. A na koniec coś wyjątkowego na naszą pogodę. Płaszcz - każdego rodzaju możemy uzupełnić szerokim pasem. Od wełnianego oversize, przez trencz aż na futrze kończąc. Pozwól sobie na ekstrawagancję!

A jak jeszcze można wykorzystać szeroki pas? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie looki z jesienno-zimowych pokazów.

