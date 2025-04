Kapelusz damski to eleganckie nakrycie głowy, które jest wykonane z ronda i główki. Dodaje klasy oraz jest oryginalnym dodatkiem do stylizacji. Zazwyczaj nosi się na oficjalne uroczystości i ważne wydarzenia. Kiedyś był noszony głównie przez arystokratek, ale obecnie jest noszony przez wiele stylowych kobiet jako dodatek na co dzień.

Stylizacje z kapeluszem

To dość problematyczny dodatek, który jest wybierany niezwykle rzadko. Kojarzy się z klasą i wyrafinowaniem, lecz niewiele osób wie, jak tworzyć zestawy z kapeluszem. Zgodnie z najnowszymi trendami, nie jest już zarezerwowany wyłącznie dla stylu eleganckiego.

Coraz częściej nosi się go w codziennych stylizacjach, w który zastępuje tradycyjną czapkę. Co ciekawe, nie nosimy go jedynie do wytwornych sukienek maksi. Styliście zalecają, by łączyć go z dżinsami, ramoneskami, a czasem nawet sportowymi bluzami z kapturem.

Wbrew pozorom kapelusz stwarza wiele możliwości stylizacji. Wszystkie wielbicielki nonszalanckiego stylu boho powinny nosić kapelusz z dżinsami, zwiewnymi sukienkami, futerkami i wzorzystymi płaszczami.

Tradycjonalistki będą wolały zestawy z eleganckimi cygaretkami, ołówkowymi spódnicami czy eleganckimi kompletami w stylu Coco Chanel.

W naszym filmie znajdziesz kilkanaście propozycji, które mogą stać się wartościową inspiracją do stworzenia własnych zestawów z kapeluszem. Zobacz koniecznie!

