Stworzenie modnego i niebanalnego looku nie jest proste. Projektanci non stop zasypują nas nowymi kolekcjami i trendami, które często świetnie wyglądają na wybiegach, ale niekoniecznie sprawdziłyby się do pracy czy na wieczorne wyjście. Jeśli chcesz zachwycać wiosną, to już teraz sprawdź najgorętsze trendy!

1. Po pierwsze - zadbane usta



Po zimie twoje usta są spierzchnięte? To problem wielu z nas. Wszystko przez mróz, wiatr i spadek odporności. Jeśli chcesz, by twoje usta wyglądały rewelacyjnie, to pamiętaj o odpowiedniej pielęgnacji.

My polecamy balsam do ust eos Organic Wildberry Sphere. Kosmetyk jest w 100% organiczny bez olejów mineralnych. Bogaty w kojące masło shea i olej jojoba, nawilża usta oraz podkreśla ich naturalne piękno.

Balsamy eos oprócz tego, że działają bardzo szybko i skutecznie, to wyróżniają się tym, że nie są testowane na zwierzętach, a dla nas to bardzo ważne! Dodatkowo od marca 2019 będą dostępne w drogeriach Rossmann w super cenie - tylko 24,99 zł!

2. Detal na nakrycie głowie

Kapelusze, berety, chusty, opaski, spinki - wiosna i lato 2019 będą stały pod znakiem ozdób głowy. Jeśli jesteś fanką francuskiego stylu, to koniecznie pomyśl o berecie lub wstążce, zaplecionej w kucyk. Na plażę lub spacer wybierz pleciony, słomiany kapelusz! Do tego nie zapomnij o modnych, dużych spinkach, które dopełnią twój look!

3. Niebanalne buty

Sezon 2019 to symbol kolorów i to najlepiej tych neonowych i bardzo wyrazistych. Odważne barwy świetnie sprawdzą się na butach. Wiosną 2019 pamiętaj o grubych, ale niewysokich obcasach, a także o butach wiązanych na kostce i detalach, które ozdobią twoje obuwie, takich jak pióra, futerko, czy frędzle.

4. Wiklina i pastele

Plecione torby i wiklinowe kosze - o tych akcentach jeszcze bardzo długo będzie głośno. Jeśli więc w ubiegłym sezonie kupiłaś już słomkowy dodatek, to możesz podziękować projektantom, którzy postanowili niewiele zmieniać w świecie torebek.

Oprócz plecionek, wiosną prym będą wiodły pastelowe mini torebki, a także większe shopperki. Ważne, by zachwycały barwami i fakturą.

5. Kolczyki w rozmiarze XXL

Wiosna 2019 to też zoom na dodatki, których nie da się nie zauważyć. Jeśli więc kolczyki, to tylko w rozmiarze XXL. Podobnie z łańcuszkami i bransoletami - muszą być duże, widoczne i przykuwające wzrok! Dobrze, jeśli w przypadku biżuterii również zdecydujesz się na wyrazisty kolor!

Jak podobają ci się trendy na nadchodzący sezon? Będziesz nosiła?

