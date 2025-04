Reklama

Pamiętacie Huawei Watch 3 - inteligentny zegarek, dostępny w dwóch rodzajach - na pasku skórzanym i polimerowym? Teraz w sprzedaży znajdziecie coś jeszcze bardziej designerskiego. To Huawei Watch Elite 3, nowy model smartwatcha na eleganckiej bransolecie, który będzie można kupić w atrakcyjnej ofercie w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 4i. Czym się wyróżnia i dlaczego pokochają go miłośnicy stylu?

Ponadczasowy design

Jeśli w twojej szafie znajdziemy wiecznie modne jeansy, uniwersalne koszule oraz topy, sukienki, które doskonale sprawdzą się i na wielkie wyjście, i do pracy, to Huawei Watch 3 Elite jest właśnie dla ciebie! Klasyczna bransoleta sprawdzi się jako uzupełnienie niemal każdego outfitu, podkreślając styl.

Tych wszystkich, którzy obawiają się o zarysowania i odciski palców na eleganckim smartwatchu, możemy uspokoić. Tarcza Huawei Watch 3 Elite, tak jak i w pozostałych modelach z serii, pokryta jest wysokiej jakości szkłem i ma zakrzywione krawędzie. Nie ma więc mowy o jakichkolwiek nieestetycznych śladach.

Wygodny interfejs wyświetlacza

To jedna z najistotniejszych rzeczy w smartwatchu. Interfejs powinien być intuicyjny i prosty. I taki właśnie jest Huawei Watch 3 Elite, w którym wykorzystano system HarmonyOS. Czego możemy się więc spodziewać? Menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy, a samo odczytywanie informacji jest bardzo wygodne.

Usługa eSIM i prosta komunikacja

We wszystkich smartwatchach z serii Watch 3 została użyta usługa eSIM, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z tego samego numeru telefonu w smartfonie i w smartwatchu. Nie musisz więc duplikować karty lub decydować się na nowy numer.

Bezpieczeństwo dzięki trybowi SOS

Połączenie z lokalnymi służbami ratunkowymi, śledzenie informacji o taksówkach czy statusu lotu podczas podróży? Teraz to prostsze niż myślisz! Dzięki Huawei Watch 3 Elite zrobisz to bez wyjmowania smartfona! Jeśli zainteresują cię inne aplikacje, to śmiało możesz je pobrać z AppGallery.

Zdrowie na miar XXI wieku

Huawei Watch 3 Elite nie tylko świetnie wygląda. Smartwatch zadba też o ciebie. Jak? Wszystko za sprawą aż 100 trybów sportowych, w tym znajdziemy 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Miłośnicy zdrowego stylu życia i sportu będą zachwyceni i z pewnością znajdą coś dla siebie. To nie koniec. Urządzenia rejestrują kluczowe dane takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji.

Chcesz sprawdzić temperaturę, puls, natlenienie Sp02, a może poziom stresu i jakości snu? Twój inteligentny zegarek zrobi to za ciebie.

Piękny i wytrzymały

Dociekliwi zapytają pewnie, ile czasu trzyma bateria, skoro smartwatch wykonuje tyle różnych czynności. Wynik robi wrażenie. Bateria w Watch 3 działa nawet do 2 tygodni na jednym ładowaniu w trybie ultra oraz 3 dni w trybie smart. A co jeśli zegarek akurat się rozładowuje, a ty zaraz musisz wyjść? Jak się okazuje, zaledwie 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20%.

Gdzie można kupić Huawei Watch 3 Elite?

Designerski smartwatch dostępny jest w w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom oraz w T-Mobile. Oferta może różnić się w zależności od partnerów, szczegóły dostępne są w sklepach.

