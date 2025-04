Halloween 2015 zbliża się wielkimi krokami. A co za tym idzie tematyczne imprezy, w związku z tym mamy dla was kilkanaście pomysłów na to jak w chwilę zmienić swój codzienny look na halloweenowy kostium. Zatem jeśli nie chcecie tworzyć trudnych stylizacji, kupować kostiumów i przebierać się i malować godzinami warto pomyśleć o drobnych gadżetach - akcentach, które sprawią, że będziemy wyglądać tematycznie a my się nie przemęczymy. I nie nadwyrężymy portfela.

Jak szybko przebrać się na Halloween 2015

W popularnych sklepach i sieciówkach znajdziecie mnóstwo akcesoriów, które w łatwy sposób stworzą nasz imprezowy kostium. Załóż czarną sukienkę a do tego kapelusik z uszami kota. Teraz tylko prosty makijaż i strój gotowy! Dla zabawy możecie założyć bluzę z wizerunkiem dyni - chyba nic bardziej halloweenowego nie znajdziecie!

🎃👻 These are my Halloween looks from 2013 and 2014 👻🎃 #halloweenmakeup #halloween #vampire #cravedbrows #victorianghost #zombie Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika K A T O S U (@katosu) 13 Paź, 2015 o 11:48 PDT

Te, które nie chcą się bawić w żadne przebieranki proponujemy drobny akcent w postaci np. pierścionka czy kolczyków. W sklepach takich jak: H&M, Topshop, River Island, Aloha From Deer czy Claire's znajdziecie mnóstwo prostych pomysłów na halloweenowy look. Udanej zabawy!

