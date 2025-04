Gorset był stałym elementem damskiej garderoby od końca XIV wieku do pierwszej dekady XX wieku. Teraz nosimy go w wyjątkowych okolicznościach lub jako element bieliźnianej stylizacji, w intymnych sytuacjach. Niegdyś gorset był zmorą kobiet, które musiały go nosić, nawet, gdy ten doprowadzał do omdleń. Nosili go również mężczyźni chcący poprawić swoją sylwetkę. Świat na szczęście się zmienił i gorsety nosimy tylko wtedy, gdy mamy na to ochotę.

Gorset - must-have, a może zmora kobiet?

Z gorsetów, które sprawiały, że kobieca sylwetka miała kształt idealny, uwolniła nas Coco Chanel. Projektantka wprowadziła nowy kanon piękna, który był bardziej komfortowy do noszenia - emancypował kobiety. Gorset przywrócił nam dopiero Jean-Paul Gaultier, a było to dopiero w latach 80. XX wieku. Dzięki niemu niegdyś znienawidzone gorsety wróciły do mody i kobiecych szaf. Nawet w formie białych body damskich!

Gorset w dzisiejszych czasach

Gorsety w dzisiejszych czasach są eleganckim elementem, np. strojów wieczorowych lub po prostu elementem erotycznej bielizny. Gorsety mają również korzenie w polskiej kulturze, jednak dzisiaj wykorzystywane są w ten sam sposób, co za Zachodzie.

Gorset jest coraz modniejszym elementem bielizny damskiej. A nawet i stroju codziennego. Nosimy go również jako zewnętrzną część garderoby. Modele te jednak nie mają w większości przypadków fiszbin. A nawet jeśli, to usztywnienia są bardziej elastyczne.

Gorsety wyszczuplające

Oprócz typowo seksownych modeli, które nadają się jedynie w sytuacjach łóżkowych, w sklepach dostępne są również gorsety wyszczuplające. Te produkowane są z elastycznych materiałów modelujących ciało, a nie w nienaturalny sposób je kształtujących. Gorsety modelujące występują w wielu opcjach. Oprócz tradycyjnych modeli zajmujących się okolicami brzucha i talii, dostępne są również kombinezony modelujące i body. Kombinezony wyszczuplają również okolice ud.

