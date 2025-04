W najnowszej Gino Rossi znajdziecie niezwykłe połączenie klasycznej elegancji z innowacyjnym podejściem do mody. Jesienno-zimowe wzory przywodzą na myśl artystyczny klimat światowych stolic mody - Paryża, Nowego Jorku i Londynu.

Gino Rossi - kolekcja jesień-zima 2015/2016

Najnowsze propozycje marki przypadną do gustu wszystkim miłośnikom niewymuszonego szyku i wyrafinowanej klasyki. Ponadczasowe modele, przeszły przemianę - zostały urozmaicone oryginalnymi detalami czy zróżnicowanymi fakturami. Dzięki temu nabrały nowoczesnego wyrazu. Ale to nie wszystko! Obok klasycznych modeli znajdują się także awangardowe fasony o nietypowym wykończeniu.

Damska linia została podzielona na 3 segmenty o odmiennym charakterze. Obuwie Flawless cechuje połączenie elegancji z nowoczesnymi detalami - wśród propozycji znajdują się klasyczne czółenka na obcasie o nietypowym kształcie lub w metalicznym kolorze. Damski styl Destilled to połączenie elegancji i casualowego looku. W kolekcji wyraźne są odniesienia do stylu brytyjskiego oraz inspiracji męskim obuwiem. Social Superheros to propozycje o charakterze casual w sportowym wydaniu.

