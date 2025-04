Futrzane szaleństwo trwa, dlatego kurtkach, szalikach i futrzanych czapkach przyszedł czas na torby ozdobione futrzakami. Akcesoria w tym stylu święciły triumfy na pokazach największych stolic mody na świecie. My naszą inspirację zaczerpnęłyśmy z mediolańskiego pokazu Blugirl. A niemal identyczną torbę na łańcuszku do tej z wybiegu znalazłyśmy w jesienno-zimowej kolekcji River Island.

Dla tych, które uwielbiają ekstrawagancję sieciówki proponują futrzane gadżety w intensywnych kolorach, takich jak indygo, czerwień, czy róż. Elegantki, które uwielbiają ten trend Ochnik przygotował propozycję z delikatnymi futrzanymi wstawkami, zaś sieciówki takie jak Topshop, czy River Island proponują również wieczorowe wersje futrzanych kopertówek.

Modne futrzane czapki na mroźne dni

Rękawiczki z jednym palcem - przegląd

Modne torebki z najnowszych kolekcji

1 z 20 Futrzana torebka River Island, cena ok. 180 zł

2 z 20 Futrzana torebka New Look, cena ok. 109 zł

3 z 20 Futrzana torebka Ochnik, cena ok. 299 zł

4 z 20 Futrzana torebka Milate, cena ok. 790 zł

5 z 20 Futrzana torebka New Look, cena ok. 109 zł

6 z 20 Futrzana torebka Milate, cena ok. 790 zł

7 z 20 Futrzana torebka River Island, cena ok. 180 zł

8 z 20 Futrzana torebka F&F, cena ok. 76 zł

9 z 20 Futrzana torebka Topshop, cena ok. 225 zł

10 z 20 Futrzana torebka Topshop, cena ok. 550 zł

11 z 20 Futrzana torebka Topshop, cena ok. 150 zł

12 z 20 Futrzana torebka River Island, cena ok. 250 zł

13 z 20 Futrzana torebka Ochnik, cena ok. 299 zł

14 z 20 Futrzana torebka Topshop, cena ok. 550 zł

15 z 20 Futrzana torebka F&F, cena ok. 76 zł

16 z 20 Futrzana torebka New Look, cena ok. 109 zł

17 z 20 Futrzana torebka Goshico, cena ok. 160 zł

18 z 20 Futrzana torebka River Island, cena ok. 250 zł

19 z 20 Futrzana torebka Andrzej Jedynak