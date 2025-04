Niestety, ale z dnia na dzień pogoda staje się coraz bardziej jesienna. Dlatego mamy dla was kolejny sposób, który sprawi, że jeszcze nie jesienne stylizacje będą o wiele cieplejsze. Futrzane szale i kołnierze to coś, co możemy zakładać z dżinsowe kurtki, czy cienkie płaszcze. W ten sposób będziemy wyglądać o wiele bardziej stylowo.

Modne futrzane szale i kołnierze

W naszym zestawieniu znalazły się kominy, szaliki, szale, kołnierze, a nawet narzutki, który w doskonały sposób ogrzeją nas w chłodne lub mroźne dni. Ta alternatywna do dzianinowych okryć zaczerpnięta została z pokazów, m.in. Ralpha Laurena. To kolejny przykład, że w tym sezonie nie obejdziemy chociażby bez małego, futrzanego akcentu.

Zajrzyjcie do galerii z futrzanymi dodatkami: